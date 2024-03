Justícia demana “redreçar la situació” per evitar “situacions crítiques”

detail.info.publicated acn Vídeo d'Eva Cortijo / Lleida TV detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Secretaria de Mesures Penals del Departament de Justícia ha enviat una carta als treballadors penitenciaris on alerta que el tancament de presons “pot precipitar situacions crítiques als centres que no afavoreixin en cap cas la imatge del col·lectiu penitenciari, ni la superació de la situació actual”. En la missiva, a la qual ha tingut accés l’ACN, l’equip del departament subratlla que després de la mort d’una treballadora a mans d’un intern “és normal sentir tristesa, indignació i ràbia”, però aposta per “redreçar la situació amb la màxima sensibilitat i empatia”, i posa en valor millores que ja estan en marxa als centres penitenciaris.

“Hem de ser conscients que aquestes restriccions comporten un increment del risc per a tots nosaltres, i que el perjudici ocasionat a tercers (professionals, persones internes i llurs familiars) pot precipitar situacions crítiques”. Així s’expressa la direcció de presons davant de la crisi als centres penitenciaris arran de la mort d’una cuinera de Mas d’Enric.

En la missiva, la secretaria expressa el seu profund sentiment de dolor per la pèrdua de la Núria “en circumstàncies tan tràgiques”, i recorda que s’ha obert una investigació reservada per esclarir els fets i, “si s’escau, introduir les millores corresponents”. “En aquests moments difícils”, continua, la direcció de les presons expressa el seu “suport i ànim a tota la plantilla”, i constata que és normal sentir “tristesa, indignació i ràbia”. “Però també sabem que som un equip fort i professional, i que continuarem treballant amb rigor i dedicació per assegurar el servei que se’ns encarrega”, afegeix la carta.

En aquest sentit, subratlla que cal “redreçar la situació” i vetllar pel benestar dels companys, i assegurar que disposen de les mesures necessàries per prevenir situacions similars en el futur”. “La seguretat i el respecte cap als nostres treballadors i treballadores són prioritats absolutes”, assegura la Secretaria de Mesures Penals, que concreta una sèrie d’accions per enfrontar aquesta situació.

En primer lloc, destaca que el passat 1 de març van començar a treballar als centres penitenciaris catalans 111 nous professionals especialitzats per intervenir en la prevenció de les agressions a professionals i interns i per a la millora del benestar a les presons. En el capítol de les agressions a professionals, subratlla que s’han els Equips d’Intervenció RECVI, per atendre les persones amb major risc de tenir conductes violentes, i les Unitats de Seguretat Interior, per fer prevenció de la incidentalitat als centres.

Així mateix, destaca que s’ha aprovat la incorporació de 407 noves places de tècnics especialistes que reforçaran la seguretat interior dels centres penitenciaris, i indica que s’està treballant per dotar el conjunt de centres catalans de les unitats d’intervenció compensatòries (UIC), dedicades a perfils d’interns vulnerables, que en ocasions tenen a veure amb l’augment de la incidentalitat. Aquesta mesura suposaria un increment de també 185 efectius especialitzats per atendre aquesta necessitat, afegeix.

Finalment, remarca que s’està adequant una unitat de formació pràctica a l’actual Unitat de Medi Semiobert (com a espai provisional), on a partir de l’abril s’iniciarà la formació de 300 nous candidats per integrar la borsa d’interins de l’àmbit interior. “Totes aquestes accions ja estan en marxa i l’equip directiu estem evidentment oberts a millorar i a estudiar noves mesures que reforcin encara més la seguretat del sistema”, conclou la carta, que subratlla, però, que “ara s’imposa abordar la reacció actual de tancament dels centres penitenciaris, limitant l’accés als professionals a la feina, amb les conseqüències de restringir la vida ordinària als centres, les sortides de permís dels interns, així com les comunicacions amb els seus familiars”.

Després d’insistir en les conseqüències que poden tenir aquestes accions, la direcció de presons encoratja els treballadors a seguir fent la seva feina “amb la mateixa professionalitat i compromís” que han demostrat fins ara. “Junts superarem aquest moment difícil, necessàriament amb l’ajuda mútua, i continuarem treballant per millorar les condicions als nostres centres penitenciaris”, acaba la Secretaria de Mesures Penals, que desitja “molts ànims a tothom”, amb el seu “reconeixement i consideració”.