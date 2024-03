L'institut La Mitjana de Lleida 'desafia' els alumnes perquè parlin català

L’institut La Mitjana de Lleida, a Pardinyes, ha llançat un repte als seus alumnes per intentar que parlin català durant totes les hores que passen a l’institut encara que es dirigeixin a ells en castellà. Es denomina 10x6, amb referència a la durada del desafiament: sis hores al dia durant deu jornades. No obstant, la idea és que mantinguin l’ús del català en tots els àmbits de la seua vida quotidiana, no només en l’acadèmic, incloses les xarxes socials, va indicar la directora de l’institut, Montse Labèrnia. Va explicar que aquesta activitat forma part del projecte d’impuls d’aquesta llengua que van iniciar fa dos anys i que implica tots els alumnes, tant els d’ESO com els que cursen Batxillerat.

Per difondre aquesta iniciativa han penjat un vídeo a l’Instagram de l’institut en el qual sis alumnes expliquen situacions en què persones catalanoparlants els parlen en castellà només pel seu aspecte, ja que són d’origen magrebí, subsaharià o bé porten vel. Per exemple, una estudiant detalla que li va passar en una biblioteca i que ella va respondre també en castellà.

Un altre relata que li va ocórrer en un supermercat, ell va respondre en català i la caixera es va sorprendre. Altres indiquen que van viure situacions similars en un cine i en un mercat, i tots es comprometen a participar en el repte per mantenir el català durant deu dies i reforçar d’aquesta manera l’ús d’aquesta llengua, que és vehicular en l’àmbit de l’ensenyament. A més, l’institut anima “tots els centres educatius dels Països Catalans” a afegir-se a aquest repte per mantenir el català.La directora va apuntar que no es tracta d’una activitat acadèmica d’obligatori compliment per als estudiants, sinó d’una iniciativa emmarcada en un projecte de centre. Va afegir que tenen previst celebrar una trobada per valorar com ha funcionat el repte, si els alumnes l’han seguit i com l’ha rebut la societat i si s’ha complert amb l’objectiu.