Alarma a l'aparèixer en un carrer una maleta amb l'escopeta d'un stripper

Surrealista troballa la que es va produir dissabte passat en un carrer de la zona dels xalets del Camp d’Esports. Veïns van avisar els Mossos d’Esquadra per una maleta abandonada que contenia una escopeta. Va resultar ser una arma simulada i que pertanyia a un stripper –persona que es dedica professionalment a despullar-se en espectacles– que se l’havia deixat després d’actuar en un restaurant proper.

Els fets van ocórrer el passat dissabte cap a les 18.00 hores quan veïns van observar una maleta i un altaveu abandonats en una vorera. Van passar un parell d’hores i ningú no ho va recollir i per això van decidir trucar als Mossos al suposar que se li havia extraviat algú. Una patrulla va acudir al lloc i va procedir a obrir l’equipatge. A l’interior van trobar roba variada –fins i tot un tanga i cables–, però el que més els va sorprendre és que hi havia una escopeta. Aquest últim objecte va ser el que va descol·locar els policies, que van decidir emportar-se els objectes a comissaria per investigar-ne la procedència, inspeccionar l’arma i localitzar-ne el propietari. Especialistes de l’ARRO van determinar que l’escopeta era simulada i que no podia disparar. Poc després van descobrir qui era el propietari. L’amo era un stripper que hores abans havia actuat en un restaurant pròxim davant d’un grup de dones i que “s’havia deixat les seues eines de treball”, segons van informar fonts properes.La Urbana de Lleida pot arribar a recuperar fins a 2.000 objectes perduts a l’any a la capital del Segrià, dels quals la gran majoria de cops es localitza el propietari. Moltes vegades són carteres, claus, mòbils i roba però també hi ha curiositats com un joc de pals de golf o cartes d’amor.