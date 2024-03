Batalla campal entre presos de Lleida amb quatre funcionaris ferits

Quatre funcionaris van resultar ahir ferits a l’haver d’intervenir en una baralla multitudinària entre diversos interns a la presó de Lleida. Segons van informar fonts sindicals, l’incident es va produir al mòdul 3 i va acabar amb quatre funcionaris a la mútua, amb baixa mèdica per a un d’ells. Les mateixes fonts van assenyalar que es van haver de fer vuit aïllaments provisionals. Representants de les cinc seccions sindicals de Ponent es van reunir ahir amb l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. En la reunió van participar Alejandro Gutiérrez, d’UGT; Jordi Uceda, de CCOO; Modesto Berciano, de CSIF; Jordi Albendea, de la Intersindical, i Maria Isabel Ollé, de CATAC. Els sindicats van tornar a reivindicar la necessitat d’avançar en la millora de les condicions i els drets dels treballadors, incloent-hi el reconeixement com a agents de l’autoritat. Així mateix, van assenyalar que el 35% de tots els funcionaris que treballen en centres penitenciaris de Catalunya són lleidatans i van denunciar l’augment de les agressions. “No és un fet puntual, la situació és insurportable”, van denunciar.

Després del bloqueig de dilluns, que va provocar que 625 interns de Ponent no poguessin sortir de les cel·les, ahir es va recuperar la vida ordinària al centre fins que es va produir la baralla multitudinària. Avui es preveu una jornada tranquil·la, encara que els treballadors insisteixen que les mobilitzacions es convoquen de forma espontània i a l’espera de la resposta de la conselleria. Per un altre costat, els treballadors penitenciaris van insistir ahir a demanar la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, i van reclamar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que els destitueixi si no deixen el càrrec. Gabi, funcionari de vigilància de la presó de Ponent, va denunciar que la falta de personal “és molt greu”. “El que volem és treballar, però en unes condicions adequades”, va assenyalar. Per la seua part, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va avisar els treballadors de presons del “risc” d’alterar el funcionament dels centres. Per avui està prevista una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona.