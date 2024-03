La Paeria interpel·larà els veïns sobre els usos d'espais clau dels barris

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar ahir els barris d’Instituts-Sant Ignasi i Escorxador-Templers i es va reunir amb veïns per recollir les seues aportacions per a la millora de l’urbanisme, la mobilitat o la seguretat, així com per a la dinamització general de tots dos barris.

Larrosa va recordar que el projecte Alcaldia als Barris té com a objectiu conèixer de primera mà quines coses preocupen la ciutadania, però també per obtenir “les aportacions que poden fer els veïns en clau de ciutat”. Així mateix, va explicar que a través d’un programa denominat Imaginem, de la regidoria de Participació, “s’interpel·larà els veïns d’aquests barris per decidir els usos futurs d’espais emblemàtics, com el passatge de Santa Anna”.Va recalcar que Instituts-Sant Ignasi i Escorxador-Templers “són una zona neuràlgica de la ciutat i són també l’extensió natural de l’Eix Comercial”. “Per això hem de treballar per mediar amb les propietats dels solars de la part alta d’Alcalde Costa per poder garantir el desenvolupament total d’aquestes artèries comercials de la ciutat”.Així mateix, a petició veïnal, l’alcalde va explicar als veïns que tenen el ferm compromís de dinamitzar els jardins Ernest Lluch.