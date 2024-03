El ple votarà divendres un punt clau per al futur de Torre Salses

El ple de la Paeria d’aquest divendres debatrà un punt que pot semblar merament burocràtic però l’aprovació del qual suposaria un gran pas per a la tramitació del parc comercial de Torre Salses. I és que els regidors hauran de votar l’aprovació de l’actualització de l’inventari de béns i els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i habitatge, en el qual s’inclouran les noves finques municipals que són resultat de la modificació del projecte de reparcel·lació del pla parcial de Torre Salses, situat entre la Bordeta i Magraners, i del projecte de reparcel·lació del pla parcial del SUR 35, el del polígon industrial Torre Solé, al peu de la carretera Ll-11. Aquest és un tràmit que permetrà a la Paeria posar a la venda aquests terrenys a Torre Salses i a Torre Solé.

Respecte a la parcel·la en la qual hi ha projectat un informe del complex comercial de Torre Salses, una vegada estigui llest aquest tràmit el consistori podrà treure-la a la venda a través d’un concurs públic o subhasta. Els promotors del complex, l’empresa Promenade Lleida, ja són titulars de la resta dels terrenys i podran comprar-la i sol·licitar de nou la llicència comercial a la Generalitat. Cal recordar que la Generalitat va arxivar el febrer del 2022 l’anterior petició de llicència al·legant que Promenade no era la titular del 100% dels terrenys al no ser-ho també d’aquesta finca. Respecte al preu, la promotora va assegurar en el seu moment que estava disposada a mantenir la seua oferta d’1,2 milions d’euros fixada al conveni signat amb l’ajuntament el 2018, en el qual figura que assumiria el cost de les obres per fer el vial Víctor Torres. En aquest sentit, Promenade va dipositar davant de notari 4 milions per fer el vial. Al febrer el govern va elevar a 6 milions el seu cost i Promenade Lleida va dir que està disposada a assumir-los.El govern del PSC, amb 9 edils, necessitarà que almenys PP (5) o Junts (5) votin a favor o s’abstinguin d’aquest punt per aprovar-ho. A ERC votaran en contra 4 dels seus 5 edils, ja que la portaveu, Jordina Freixanet, s’absentarà de la votació perquè Promenade la va denunciar davant del Tribunal de Comptes. El Comú (1) hi votarà en contra i Vox (2) es va abstenir en comissió.