Urbans patrullaran l'Horta fent servir drons i hi haurà més càmeres

Els sis agents de la Guàrdia Urbana que formen la patrulla especial de l’Horta acabaran la setmana que ve la seua formació en intervencions amb drons. Després d’examinar-se, podran utilitzar els dos vehicles aeris no tripulats que disposen per reforçar la seguretat a l’Horta. Així mateix, la Paeria té vuit càmeres de seguretat que instal·larà “de forma immediata” en punts encara no determinats de la ciutat, i preveu licitar aquest any la compra “de la resta que volem implementar”. Ho va explicar ahir l’edil de Seguretat, Cristina Morón, durant la reunió informativa sobre seguretat a l’Horta que la Paeria va convocar al parc ambiental de Serra Llarga amb portaveus dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, i a la qual van assistir més de cent veïns de diverses partides.

Els portaveus dels cossos policials van destacar la necessitat de denunciar qualsevol delicte o sospita d’un fet delictiu que es presenciï i evitar els enfrontaments, i van recomanar als veïns que instal·lin càmeres interiors i exteriors als seus habitatges, així com sensors de moviment que il·luminin els exteriors. Així mateix, van destacar que és “molt habitual” que lladres trobin claus de cases en bústies o sota de catifes i que escalin les masies per poder entrar per la teulada.Així mateix, van explicar que les càmeres i els lectors de matrícules repartits per l’Horta permeten definir el perímetre i controlar tot el que entra i surt, però veïns van assegurar que al voltant de setanta cases de partides com Granyena podrien quedar desprotegides i van denunciar un repartiment desigual de les càmeres a les partides.

El president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Francesc Montardit, va assenyalar que “la seguretat és un tema prioritari que preocupa i molt els veïns de l’Horta, ja que tenim una vulnerabilitat afegida al viure en zones aïllades a diferència de la resta de la ciutat”. Va reconèixer que “les mesures implementades fins ara són útils, però encara tenim una mitjana de 4-5 robatoris per setmana, i el que ens preocupa i enfada especialment és el problema amb els delinqüents reincidents”.