Els estancs ja poden expedir els distintius de la DGT

Els estancs poden expedir des d’ahir els distintius ambientals de la DGT que hauran de portar tots els vehicles una vegada entri en vigor la zona de baixes emissions. Segons va detallar Andreu Falcó, president dels comerciants del carrer Sant Antoni, “per tenir el distintiu només és necessari portar la fitxa del vehicle, nosaltres introduïm la matrícula i ja està, és un procés molt ràpid i fàcil i costa cinc euros, el mateix que a Correus”. Hi ha quatre tipus de distintius: 0 emissions (per a vehicles elèctrics de bateria, d’autonomia estesa i elèctrics híbrids endollables amb autonomia de més de 40 quilòmetres), categoria ECO (per a elèctrics endollables amb autonomia inferior a 40 km i propulsats amb gas natural o gas liquat), categoria C (turismes i furgonetes lleugeres matriculades a partir de l’any 2006 i híbrids i vehicles pesants matriculats a partir del 2014) i categoria B (turismes i furgonetes lleugeres matriculades des del 2001 i dièsel a partir del 2006 i vehicles pesants matriculats a partir de l’any 2005).

D’altra banda, Falcó va recordar que als estancs també es poden pagar factures de llum i aigua i recarregar bons de transport.