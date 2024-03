Els funcionaris tornaran a bloquejar les presons si el Govern no cedeix

Un centenar de treballadors del Centre Penitenciari Ponent es van concentrar ahir a les portes de la presó per retre homenatge a Núria López, la cuinera de la presó de Mas d’Enric assassinada fa una setmana per un intern. Després de fer un minut de silenci i amb pancartes que exigien el final de les agressions i recordaven que “Tots som la Núria”, la concentració va acabar entre aplaudiments en record a la seua companya. Indignació era el sentiment més repetit entre els funcionaris, que dimarts van patir un nou incident a la presó de Lleida, ja que la intervenció en una baralla entre interns que va causar lesions a quatre treballadors. “Una setmana després de l’assassinat de la Núria, no ha canviat res. Prova d’això va ser que el primer dia d’obrir el centre vam tenir una jornada de gossos amb una baralla. No podem treballar així. Això és inviable i l’administració no vol adonar-se’n”, va denunciar Alejandro, representant sindical d’UGT. “Els companys estan molt indignats, això de la Núria pot tornar a passar i si res no es mou, la setmana que ve tornarem a tancar centres, perquè no tenim alternativa”, va remarcar. Segons Alejandro, els funcionaris “treballem en condicions molt pèssimes i hi ha d’haver dimissions a Justícia i un canvi d’interlocutors per poder dialogar”.

En la mateixa línia, Modesto Berciano, representant de CSIF, va recordar que l’any passat hi va haver 113 agressions a la presó de Lleida. “Hi va haver fractures, pèrdues de visió i auditives, intents d’agressió sexual i intents d’assassinat”, va denunciar. Segons Berciano, cal més personal i reformes arquitectòniques en el cas de Ponent. Així mateix, va assenyalar que es tracta d’un “un grup minoritari d’interns que està perjudicant greument el funcionament dels centres amb l’empara de l’administració”. També va apuntar a la falta d’autoritat que pateixen els funcionaris. Per avui es preveuen més manifestacions a Barcelona coincidint amb la compareixença de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, al Parlament.

La primera reunió després de les protestes, sense acord

La reunió d’ahir entre els sis representants sindicals de presons i la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, va acabar sense acord. Els treballadors van qualificar el resultat de “decebedor” mentre que la portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja, va dir que “el punt de partida de les negociacions” no pot ser la dimissió del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. Pel que fa a possibles protestes a les presons, va avisar que no es poden fer vagues encobertes. Més de 300 treballadors es van concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Un nebot de la cuinera assassinada en Mas d’Enric va assegurar que “fa set dies que em van prendre la possibilitat d’abraçar la meua tia” i va exigir que el Govern assumeixi la responsabilitat per la seua mort amb dimissions.

«Les agressions no tenen conseqüències»