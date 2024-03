Un barri de Lleida rememora la seva història

Més de setanta persones han participat aquest dissabte en una passejada històrica pels Magraners, a la ciutat de Lleida, organitzada per Òmnium i en la que es rememora la història d'aquest barri autoconstruit pels migrants que van arribar a la capital després de la Guerra Civil. Els participants són bàsicament veïns del propi barri, però també n'hi ha de Balàfia, Pardinyes, Clot, Ciutat Jardí i Escorxador, i algunes persones de fóra, amb vincles a Lleida.

El recorregut ha començat a la rotonda de la Magrana, fruita que dona nom al barri, i ha seguit per l'antic hangar, on hi ha una exposició sobre les activitats que ha organitzar l'associació de veïns al llarg de la seva història. També estava prevista la visita de la plaça Joan XXIII, l'antig safareig, els carrers Martos i Font Nova, la plaça Encarnita i l'antic Cine Goya. Al llarg de l'itinerari, testimonis han anat explicant les seves vivències d'una època en la que van haver de lluitar per aconseguir serveis bàsics per Magraners, com aigua, electricitat, recollida d'escombreries i pavimentació dels carrers.