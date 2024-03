Els radars fixos a les carreteres lleidatanes van recaptar 3,6 milions d'euros el 2023

El flaix dels radars fixos que hi ha a les carreteres de les comarques de Lleida va saltar l’any passat una mitjana de dotze vegades cada hora, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Concretament, els més de trenta cinemòmetres que hi ha (tres dels quals de tram) van registrar un total de 108.995 excessos de velocitat. En total van recaptar més de 3,6 milions d’euros, la qual cosa suposa uns 10.000 euros al dia.

El radar que hi ha a l’autopista AP-2 al seu pas per l’Albi va tornar en liderar el rànquing de les comarques de Lleida, amb 27.077 multes i una recaptació de 960.985 euros. És a dir, una quarta part de les sancions i de la recaptació. De fet, aquest cinemòmetre de les Garrigues és el sisè de Catalunya en tots dos registres. Entre els radars –fixos i de tram– que més multen destaca el de tram situat a l’AP-7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. Aquest control va posar més de 140.000 multes l’any passat, la qual cosa representa un 12% del total, segons va informar ahir TV3. Va recaptar 4,4 milions d’euros.De la resta de radars lleidatans, val a destacar el doble radar per tram entre Bassella i Vilanova de l’Aguda, a la C-14, amb 8.068 sancions i 274.880 euros de recaptació. També un dels radars fixos de la carretera L-310 de Tàrrega cap a Guissona, amb 6.595 multes i 240.975 euros recaptats. També acumulen milers de sancions els de l’A-2 a Tàrrega, Cervera i Bell-lloc. Per la part baixa, n’hi va haver alguns que amb prou feines van registrar infraccions. Són els d’Alfarràs (N-230) amb 161 o el del Pont de Bar (N-260) amb 105.Els radars actius que gestiona la Generalitat a les carreteres lleidatanes han recaptat en l’últim lustre uns 23 milions d’euros amb més de 470.000 multes, essent l’any 2019, abans de les restriccions de mobilitat per la pandèmia, l’exercici que manté el rècord de recaptació, amb més de 6,2 milions.Així mateix, hi ha radars que han tingut avaries i no han funcionat durant uns mesos. A més, un d’ells es troba inoperatiu sine die. Es tracta del doble radar per tram a l’A-2 entre Vilagrassa i Tàrrega, que va quedar destrossat i no es pot reparar després que el 7 de gener passat quedés inutilitzat per l’accident que hi va haver quan un tràiler es va encastar contra l’arc metàl·lic on hi havia instal·lades les càmeres.