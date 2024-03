Mercadona tancarà a final d'any el súper del mercat de Cappont

La cadena Mercadona tancarà cap a finals d’any el seu establiment ubicat al mercat municipal de Cappont, segons va confirmar ahir una portaveu de l’empresa. Va argumentar que han pres aquesta decisió perquè les seues característiques “no corresponen als estàndards necessaris per atendre els nostres clients, com passadissos més amples i més assortiment, i no és possible adaptar-lo al nou model” que està implantant la firma. Va assegurar que tota la plantilla (no va poder dir quantes persones la formen) serà recol·locada en altres establiments de Mercadona. Així mateix, va defensar que seguiran proveint el barri amb el servei a domicili i amb el nou establiment que Mercadona obrirà a finals d’any als antics tallers Carrosseries Consa, entre els carrers Alacant i Santa Cecília. Precisament, la cadena ja ha demolit les naus on hi havia aquesta empresa, excepte les façanes, que estan apuntalades amb unes grans estructures metàl·liques, i aixecarà un altre edifici per al nou supermercat, que tindrà aparcament subterrani. Mercadona també va tancar a mitjans de gener el seu establiment de la plaça Noguerola.

Mercadona va instal·lar el seu supermercat al mercat de Cappont l’any 2011, quan es va estrenar aquest equipament, i ha servit de locomotora per atreure clients, per la qual cosa quan tanqui amb tota probabilitat es notarà la seua absència. De fet, aquest mercat és el que millor funciona de la ciutat, ja que el de Balàfia arriba anys esllanguint-se amb un parell de parades i la mitja dotzena del de Ronda-Fleming també esperen una reforma que, ara per ara, no arriba.La ciutat es troba immersa en un moment de canvis al sector dels supermercats. Lidl està enderrocant el seu establiment d’Alcalde Porqueres, a Balàfia, per construir-ne un altre de més gran al mateix lloc. Aldi, per la seua part, en projecta un a la cantonada de l’avinguda Rovira Roure amb Onze de Setembre i el novembre de l’any passat la Paeria va aprovar el pla de millora urbana que permetrà obrir-lo. A més, Plusfresc ha tancat un súper a Baró de Maials i l’ha traslladat a l’edifici del mateix carrer que fins ara ocupava un Caprabo.