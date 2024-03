Residents de Lleida creen un vídeo per promoure la ciutat com a destí formatiu en salut

Els residents de Lleida han produït un divertit vídeo amb l’objectiu d’encoratjar els seus companys a considerar la ciutat com a destí per a la seua formació en l’àmbit de la salut. El vídeo, amb el lema "Lleida és molt més que això", destaca les diverses oportunitats educatives i formatives que ofereix la ciutat en aquest sector. Amb un enfocament humorístic, els residents esperen mostrar que Lleida ha molt més d’oferir del que podria pensar-se inicialment. Aquest esforç busca canviar percepcions i promoure el potencial de la ciutat com a destí educativa en salut.

