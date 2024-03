CCOO demana un Avant més cap a Barcelona i sinergiar places AVE per augmentar l’oferta en un 60%

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) proposa que hi hagi un tren Avant més entre Lleida i Barcelona a les sis del matí i sinergiar les places dels 6 AVE per sentit que ara paren a la ciutat i se’n van amb seients buits" per solucionar els problemes de disponibilitat per obtenir un bitllet entre aquestes dos ciutats, especialment a primera hora del matí. Unes mesures que suposarien un cost mínim per part de Renfe i que comportaria passar de les 1.080 places per sentit que hi ha els dies feiners entre Lleida i la Ciutat Comtal a una forquilla d’entre 1.500 i 1.600 places, un augment d’entre el 40% i el 60% de l’oferta que "acabaria amb el greuge comparatiu que tenim respecte altres localitats com Toledo, on ens doblen en circulacions i ens tripliquen en nombre de places". Així ho ha assegurat el secretari de Mobilitat de CCOO, Alberto Puivecino, que assenyala que l’opció de sinergiar places AVE seria molt fàcil d’aplicar, ja que "pràcticament tots els trens d’alta velocitat entre Saragossa i Barcelona tenen una disponibilitat d’entre el 30% i el 35% de places".

L’estudi també proposa una reducció del bitllet bàsic d’Avant entre Lleida i Barcelona, que actualment costa 31,10 euros, fins els 20,10, una xifra que Puivecino diu que és assumible pel ministeri de Transports i Renfe. "Tenim la paradoxa que la tarifa bàsica d’Avant és més cara que pràcticament la totalitat de la resta de serveis comercials de AVE, amb la diferència que la que paguem més cara aquí té una subvenció del ministeri", lamenta Puivecino. Així mateix, qualifica "d'absolutament insuportable que una persona amb abonament mensual d’Avant s’hagi d’aixecar a les cinc del matí per veure si hi ha alguna plaça alliberada per al tren de les set i que l’alternativa sigui utilitzar el vehicle privat, no es pot consentir això a ple segle XXI". En aquest sentit, el secretari de Mobilitat de CCOO ha recordat que actualment entre Lleida i Barcelona "estan circulant complets tots els trens del matí de tots els dies a 3-4 setmanes vist" i ha afegit que ja han traslladat aquestes propostes tant al ministeri de Transportes com a Renfe.

A la presentació d’aquest estudi de CCOO han assistit representants de totes les administracions, que han donat suport a les seues propostes i han instat a Renfe a analitzar una millora de les freqüències i places. Per la seua part, la plataforma d’Usuaris d’Avant entre Lleida i Barcelona ha exigit una reunió amb el president de Renfe, Raül Blanco, i el ministre de Transport, Óscar Puente, per tractar aquesta problemàtica.

Per la seua part, des de Renfe han respost que analitzaran les propostes de CCOO per millorar els seus serveis a Lleida, recordant que són l’única companyia ferroviària que dona servei a Lleida. Al seu torn, van assenyalar que "no és viable utilitzar un tren per prestar un únic servei en tot el dia i que "incrementar les places reservades com a servei Avant suposaria un greuge respecte a la competència" que també opera al corredor Madrid-Barcelona però sense parar a Lleida. Respecte als preus, la companyia va remarcar que, en ser un servei públic, aquests els fixa l’Administració General de l’Estat i que estan destinades "a premiar el viatger recurrent, fomentant la mobilitat sostenible".