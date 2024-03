Mercadona, Lidl, Plusfresc... Lleida es troba en un moment de canvis al sector dels supermercats

La ciutat de Lleida es troba immersa en un moment de canvis al sector dels supermercats. Lidl està enderrocant el seu establiment d’Alcalde Porqueres, a Balàfia, per construir-ne un altre de més gran al mateix lloc.

Aldi, per la seua part, en projecta un a la cantonada de l’avinguda Rovira Roure amb Onze de Setembre i el novembre de l’any passat la Paeria va aprovar el pla de millora urbana que permetrà obrir-lo.

A més, Plusfresc ha tancat un súper a Baró de Maials i l’ha traslladat a l’edifici del mateix carrer que fins ara ocupava un Caprabo.

Per la seva banda, Mercadona tancarà cap a finals d’any el seu establiment ubicat al mercat municipal de Cappont, segons va confirmar una portaveu de l’empresa. Va argumentar que han pres aquesta decisió perquè les seues característiques “no corresponen als estàndards necessaris per atendre els nostres clients, com passadissos més amples i més assortiment, i no és possible adaptar-lo al nou model” que està implantant la firma.

Mercadona va tancar fa uns mesos un gran supermercat a Noguerola per obrir-ne un altre als antics tallers Carrosseries Consa, entre els carrers Alacant i Santa Cecília.