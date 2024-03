Sucs preveu assumir competències en camins, parcs i enllumenat

L’entitat municipal descentralitzada de Sucs té previst assumir les competències en camins, parcs i jardins i enllumenat, una vegada que firmi el nou conveni regulador de les relacions economicoadministratives amb l’ajuntament de Lleida, que estan molt avançades, segons va indicar el president de l’EMD, Guillem Boneu. Precisament, ahir es van reunir representants de Sucs i de la Paeria per continuar amb la negociació, que Boneu confia finalitzar ben aviat.

L’alcalde pedani de Sucs va explicar que les competències aniran acompanyades de finançament per poder gestionar directament aquests tres àmbits. Va detallar que en el cas dels camins calculen que serien al voltant de 70.000 euros, uns 80.000 per a parcs i jardins i sobre uns 90.000 per a l’enllumenat. “Serà un pas endavant per a l’EMD”, va subratllar, i va incidir que amb aquest pressupost podrien abordar millores i projectes, sense necessitat de dependre del consistori de Lleida. Per exemple, va citar que tenen la intenció de renovar el cablatge i els fanals de Sucs, ja que són molt antics i solen patir incidències habitualment. “Quan plou, s’apaguen”, va apuntar. A més, va recordar que preveuen posar en marxa una comunitat energètica. Per la seua part, la tinenta d’alcalde i regidora de Bon Govern, Carme Valls, va assenyalar que quan culmini la negociació els serveis jurídics municipals han de revisar si és correcte aquest traspàs de competències. Així mateix, va indicar que també estan abordant la renovació del conveni regulador amb Raimat, l’altra EMD de Lleida.