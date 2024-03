Treballadors exigeixen cessaments pels últims atacs a les presons

Treballadors dels centres penitenciaris es van manifestar ahir a les portes de Brians 2 per denunciar que s’han produït un centenar d’agressions entre interns i a funcionaris en els últims 12 dies, des de l’assassinat d’una cuinera a Mas d’Enric. Fonts del departament de Justícia van negar aquesta xifra. La setmana passada hi va haver dos incidents al Centre Penitenciari Ponent. El primer va ocórrer dimarts passat, quan els funcionaris van haver d’intervenir en una baralla multitudinària entre presos i quatre treballadors van resultar ferits. Dissabte, dos funcionaris van patir lesions després de reduir un intern “amb antecedents d’agressivitat i agressions” a treballadors de Ponent. Així ho va explicar ahir Jordi, funcionari de la presó de Lleida i delegat sindical de CCOO, després d’assenyalar que “la nostra realitat són agressions un dia sí l’altre també” i va criticar que, malgrat portar anys denunciant-ho, des de l’administració “només venen fum”. Per aquest motiu, van insistir a reclamar dimissions a Justícia.