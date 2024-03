Detinguts dos nens de 14 i 15 anys per robar cinc cotxes a la Mariola

La Guàrdia Urbana va detenir la matinada d’ahir dos nens de 14 i 15 anys com a presumptes autors de cinc robatoris a l’interior de vehicles al barri de la Mariola. Es dona la circumstància que un d’ells va ser arrestat fa poc més d’una setmana.

Els fets van passar cap a les 2.15 hores, quan diverses patrulles van ser alertades de possibles robatoris en cotxes estacionats a la Mariola. Les dotacions van acudir al carrer Júpiter on, gràcies a la col·laboració ciutadana, van localitzar dos menors. Diversos testimonis van explicar que havien vist com forçaven cotxes en diferents carrers. Davant d’això, els nens van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a l’interior de vehicles. Els agents van localitzar els pares dels menors i els propietaris dels cotxes saquejats.El passat dia 16, la Guàrdia Urbana va sorprendre dos nens, de 14 i 13 anys, forçant un cotxe. El primer va ser arrestat i es tracta del menor també detingut ahir a la matinada, mentre que el de 13 anys va ser entregat a la seua mare per ser inimputable, encara que li van obrir diligències. Va tenir lloc a les 22.30 hores quan un veí va alertar la Urbana que hi havia dos persones forçant un cotxe aparcat al carrer Júpiter. A la seua arribada, els agents van veure dos nois que coincidien amb la descripció i que, juntament amb ells i a terra, hi havia un tornavís. També van observar que un dels cotxes presentava danys a dos dels vidres.Els jutjats lleidatans van registrar el 2022 un total de 340 delictes comesos per menors d’entre 14 i 18 anys, la qual cosa també suposa un increment, aquest cas del 21%, respecte a l’any 2021.