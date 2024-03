Més vegetació i una bassa al Turó de la Seu Vella

La Paeria ultima la renaturalització del Turó de la Seu Vella, emmarcada en el projecte URBAN-NAT Lleida i finançada amb fons europeus Next Generation, que comporta la plantació de més vegetació i el foment de la biodiversitat per lluitar contra el canvi climàtic.

En concret, de plantes aromàtiques i arbustos als talussos i d’arbres que formaran un corredor ombrejat des de prop de la Porta del Lleó fins al parc de Santa Cecília. En total, el projecte contempla la plantació de 178 arbres i més de 2.000 plantes. A més, s’està treballant en l’adequació d’una bassa sobre els carrers Monterrey i de l’Orfeó Lleidatà (sota el Baluard del Rei), per proporcionar un hàbitat a granotes i libèl·lules. També s’ha condicionat el camí que passa per sota de la Llengua de Serp i s’ha treballat en l’estabilització dels talussos.L’objectiu final és consolidar i connectar els espais amb arbres com a refugi climàtic urbà i crear zones d’ambients naturals amb plantes aromàtiques, que fomentin la biodiversitat d’insectes pol·linitzadors i ocells. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, es va reunir ahir amb els tècnics per conèixer l’estat de les actuacions, que està previst finalitzar en unes dos o tres setmanes, durant el mes d’abril. Els treballs els executa l’empresa Agrotècnica del Segrià, amb un pressupost de 216.369,53 euros.