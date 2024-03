SEGRE et regala l'ANUARI 2023, amb els temes i les imatges més colpidores de l'any passat

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dissabte, 6 d'abril, SEGRE et regala l'ANUARI 2023 amb els titulars i les imatges més colpidores de l'any passat analitzades pels nostres redactors. L'any en què les eleccions, tant municipals com generals, van marcar el nostre futur polític per als pròxims 4 anys. L'any també en què la calor i la sequera van fer estralls en la producció agrícola. I l'any en què es va viure la revolució del futbol femení amb el triomf de les noies de la selecció espanyola de futbol al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda i el reconeixement de figures com Alèxia Putellas i Aitana Bonmatí.

A més, hi trobareu la següent informació:

OPINIÓ · L'actualitat de l'any des del punt de vista dels nostres redactors i d'altres personalitats destacades del món lleidatà.

· L'actualitat de l'any des del punt de vista dels nostres redactors i d'altres personalitats destacades del món lleidatà. ANÀLISI · Examen acurat i professional del 2022 a partir de les dades i de tota la informació publicada.

· Examen acurat i professional del 2022 a partir de les dades i de tota la informació publicada. INFORMACIÓ · Recull de les notícies més destacades que han marcat el 2022.

· Recull de les notícies més destacades que han marcat el 2022. DADES · Les dades i xifres per entendre el 2022 en matèria de política, sanitat, ensenyament, economia i societat.

· Les dades i xifres per entendre el 2022 en matèria de política, sanitat, ensenyament, economia i societat. QUI ÉS QUI · Vols saber quina facturació tenen les empreses de Lleida? Llistat actualitzat de les empreses i institucions amb seu a Lleida, i de les persones que estan al seu càrrec.