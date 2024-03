Usuaris d'Avant reclamen recuperar dos trens suprimits per la covid

La plataforma d’usuaris Avant Catalunya va reclamar ahir a Renfe recuperar els dos trens suprimits per les restriccions a la mobilitat durant la pandèmia de la covid-19 el 2020.

Aquests són l’Avant que sortia de Lleida cap a Barcelona a les 9.00 hores i el que feia el recorregut invers a les 18.40, a més d’augmentar la capacitat dels combois que surten cap a la capital catalana a les 7.05 i les 8.00 hores, que són les més freqüentades, ja que asseguren que la seua capacitat “s’ha reduït respecte als trens Avant anteriors”.Unes reivindicacions que la plataforma fa a Renfe a través d’un manifest, el quart que ha presentat els últims 4 anys, en el qual també subscriuen les tesis de l’estudi que dilluns passat va presentar el sindicat CCOO, en què es reclama oferir un tren més cap a Barcelona entre les 6.00 i les 6.30 hores així com sinergiar places dels AVE, oferir-les al preu de les d’Avant, que tenen parada a Lleida (vegeu SEGRE d’ahir). D’altra banda, els usuaris d’Avant també reclamen que hi hagi una correspondència entre Renfe Rodalies i els trens de mitjana distància, ja que asseguren que “amb les mesures actuals, en cas de perdre un tren per incidència de Rodalies, no et traspassen al següent i, a més, ara et comporta una falta”. En aquest sentit, demanen suprimir les “mesures repressives” que ha aprovat el ministeri de Transports “que penalitzen els usuaris habituals que per error o retard no anul·len la reserva de places que han pagat amb el seu abonament: als tres viatges no utilitzats es perd el dret a continuar comprant abonaments”. També critiquen que es penalitza les persones que sí que viatgen però per incidències de l’aplicador no queden registrades” i asseguren que també “es penalitzarà els seients no ocupats, com si no ens poguéssim moure pel tren”. Unes mesures que veuen “de dubtosa legalitat” i exigeixen suprimir com més aviat millor.

En el manifest els usuaris critiquen que, un any després del seu últim comunicat, “no només no s’ha solucionat cap dels problemes plantejats, sinó que se n’han afegit més que fan la situació insostenible”.