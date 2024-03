Els pediatres veuen el temps per a cada visita “insuficient”

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La falta de personal mèdic obliga que el temps màxim que ha de durar una visita pediàtrica comuna als CAP catalans sigui de 12 minuts, la qual cosa els professionals consideren com a “insuficient”. El pediatre a les Borges Blanques i vicepresident de l’àrea professional de la Societat Catalana de Pediatria (SCP), Ramon Capdevila, afirma que “quedem curts de temps, necessitem més minuts per aprofundir en cada cas”. Quan hi ha pics assistencials, Capdevila pot arribar a atendre una trentena de nens al dia, però assegura que en altres CAP de la província poden arribar als 40 o 45 pacients diaris.

Les zones rurals són les més exposades a la falta de sanitaris. El vicepresident de l’SCP assegura que “no hi ha cap zona de Lleida sense pediatre” i detalla que alguns cobreixen més d’un poble petit alhora, “però sempre són localitzables”. Malgrat les limitacions, explica que “sempre intentem estirar més el temps de les consultes” i valora que s’haurien d’impulsar canvis per organitzar-les millor segons la seua tipologia.

D’altra banda, el doctor defensa el model de concentrar tota la pediatria en 79 CAP catalans “per oferir un millor servei a l’usuari” i afirma que “tenir molts pediatres agrupats en un mateix equip afavoreix l’especialització”. A Lleida, fa un any que mitja ciutat té el seu pediatre al CAP Onze de Setembre. L’altre que anava a concentrar el servei era el de l’Eixample, però finalment s’ubicarà al futur CAP de Cappont. El 51% dels pediatres dels CAP catalans tenen assignats més de 1.000 nens, segons dades de l’Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària (AEPap). Així, la falta de professionals provoca que més de la meitat dels pediatres catalans estiguin superant el límit de 1.000 targetes sanitàries per metge que el ministeri de Sanitat va fixar el 2019. El marc estratègic per a l’Atenció Primària i Comunitària donava temps a les comunitats autònomes fins al 2022 per abaixar les ràtios i permetia un marge màxim del 10 per cent de pediatres que superin el miler de pacients, però les úniques comunitats que avui ho compleixen són les Canàries, Astúries i el País Valencià.A Catalunya, 395 facultatius (el 37%) tenen entre 750 i 1.000 assignats, però són més (413, el 38%) els que en tenen entre 1.000 i 1.250. Més de 100 (el 9%) en tenen entre 1.250 i 1.500, i hi ha 43 pediatres que tenen assignats més de 1.500 nens. Només el 12% (126) dels pediatres catalans de l’Atenció Primària n’atenen menys de 750.