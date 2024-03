Talls de trànsit aquest divendres a Lleida per la processó

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La processó del Sant Enterrament d'aquest divendres a Lleida ciutat comportarà talls de trànsit. Segons l'ajuntament, la processó s’iniciarà a les 20.30 hores i finalitzarà a les 23.00 hores, aproximadament. A més, a les 17.30 hores tindrà lloc l’exhibició dels Armats. L’itinerari serà avinguda Blondel, avinguda Catalunya, carrers Lluís Companys, Unió, Templers, Acadèmia, República Paraguai, Alcalde Costa, avinguda Catalunya, avinguda Blondel, Vila de Foix i carrer Sant Antoni (església de la Sang).

Desviaments de trànsit previstos

La Paeria indica queda prohibit estacionar a la zona del recorregut des de les 08.00 h fins a la finalització de l’acte. Sobre les 16.30 hores es procedirà al tall de la circulació de l’avinguda Blondel, entre el tram del carrer Cavallers i l’avinguda Catalunya. També es tallarà puntualment el trànsit mentre els Armats facin el recorregut a la plaça Espanya (perquè no puguin circular vehicles cap a l’avinguda Catalunya), carre Lluís Companys (tall puntual a Passeig de Ronda), carrer Unió, carrer Templers, carrer Acadèmia, carrer República del Paraguai, carrer Alcalde Costa, avinguda Catalunya i avinguda Blondel. Aquest recorregut durarà fins les 19.00 h aproximadament.

Sobre les 18.00 hores es procedirà a efectuar el tall de trànsit anterior de forma continuada fins que acabi la Processó sobre les 23.00 hores. A més, quedarà tallada la circulació a Balmes i la Rambla d’Aragó en aquest horari des de la plaça Ricard Viñes i carrer Lluís Companys. Es permetrà el trànsit transversal en aquest carrers per la circulació dels veïns, hospitals, etc.

Els conductors que per necessitat hagin d’accedir a la zona de Balmes ho podran fer pels carrers Camp de Mart i Vallcalent. Els conductors que necessitin accedir a la Rambla d’Aragó ho podran fer per Pius XII- Bisbe Ruano, Ramon i Cajal, Canonge Brugulat. Els conductors que vulguin accedir al carrer Lluís Companys ho podran fer pel carrer Roca Llaurador però no podran accedir a la zona per on passa l’acte.