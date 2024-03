La Paeria de Lleida ordena tancar una botiga al vulnerar les normes de seguretat

L’ajuntament ha ordenat la suspensió immediata de l’activitat d’una botiga de productes de segona mà perquè el desordre en el qual estaven col·locats els seus articles feia que gairebé no hi hagués passadissos ni zones de pas i la forma en què estaven acumulats suposava un elevat risc d’incendi. Es tracta d’un establiment als baixos del número 23 del carrer Lluís Companys que la Guàrdia Urbana va inspeccionar el passat 19 de febrer i va comprovar que els seus productes “es troben apilats sense cap tipus d’ordre al llarg dels passadissos interiors, amb el conseqüent risc d’incendi del material altament inflamable”. Aquesta acumulació d’articles fa que “el pas interior del local estigui molt reduït com a conseqüència del desordre”, la qual cosa “obstaculitzaria una possible intervenció d’extinció d’incendi”. Durant la inspecció també es va detectar que hi havia un entresolat amb més productes de segona mà “amuntegats”, part dels quals inflamables, i la zona no disposava d’extintors, mentre que els que hi havia a la planta baixa eren en zones “pràcticament inaccessibles”.

Després de la inspecció de la Guàrdia Urbana, l’ajuntament va emetre un altre informe en el qual corroborava “la falta d’ordre, acumulació, així com la deixadesa dels materials” fa que circular per la botiga sigui pràcticament impossible, la qual cosa incompleix la normativa sobre accessibilitat en establiments comercials. Aquesta acumulació de material també suposa un risc d’incendi “molt més elevada del que correspondria en condicions normals”, la qual cosa també és un incompliment greu de la normativa.Per tot plegat, l’ajuntament va ordenar l’1 de març la suspensió immediata de l’activitat d’aquesta botiga fins que “ordeni els materials per zones i tipologies”, habiliti passadissos i zones de pas per garantir la ràpida evacuació dels seus clients en cas d’incendi, posar extintors a l’entresolat i que els de la planta baixa siguin en zones de fàcil accés. Així mateix, li donava cinc dies per a “la retirada immediata del material acumulat” fins que es redueixi dràsticament la càrrega de foc del local. Advertia que incomplir aquesta ordre comportarà el precintament de l’establiment.