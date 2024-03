A punt el parc solar en una antiga pista esportiva d'Agrònoms

La Universitat de Lleida (UdL) ja ha finalitzat la conversió d’una antiga pista esportiva en desús del campus d’Agrònoms en un parc solar. És la primera instal·lació fotovoltaica que no és a la coberta d’algun dels edificis universitaris sinó arran de terra i la previsió és que quan estiguin acabades les connexions, a l’abril, tingui una potència d’uns 150 quilowatts pic (kWp). En aquest campus ja hi ha plaques per generar energia per a autoconsum a les teulades de dos dels seus edificis (A i 5B). La UdL va emprendre l’any 2007 la seua iniciativa de dotar els diferents campus d’instal·lacions solars, en el marc del projecte Teulades Actives. La següent està programada a la coberta del Rectorat, encara que primer s’està rehabilitant perquè l’estructura de fusta està feta malbé per l’envelliment.

En una altra ala d’aquest immoble ja funciona des del 2020 una instal·lació solar per a autoconsum. També per a aquesta mateixa finalitat hi ha a les teulades de les facultats de Medicina; d’Infermeria i Fisioteràpia; i d’Educació, Psicologia i Treball Social als dos edificis polivalents del campus de Cappont. Així mateix, en la unitat quirúrgica de Veterinària a Torrelameu i al campus del Pla de la Massa d’Igualada. En total, fins al curs passat la UdL comptava amb 13 plantes fotovoltaiques, 8 de destinades a l’autoconsum i 5 a l’exportació a la xarxa. Tot el parc fotovoltaic comptava amb 5.569 metres quadrats de superfície que representa un pic de 883,2 kW i permetia generar una mitjana de 1.325 megawatts per hora a l’any. La UdL va produir el 2022 el 14% dels 9.370 MWh que va consumir. En aquell moment, era la universitat catalana que més energia solar produïa.