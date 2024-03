La consellera de Territori, Ester Capella, va lamentar ahir que la Generalitat no té “capacitat” per prendre decisions sobre les reclamacions dels usuaris de l’Avant entre Lleida i Barcelona i del sindicat CCOO, que demanen més oferta. Destaca que no haver recuperat l’anterior a la pandèmia ha provocat “deixar parts del territori amb menys garantia d’accés a l’alta velocitat”. “No es pot defensar una mobilitat sostenible i no fer el que toca perquè ho sigui”, argumenta.