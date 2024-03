ERC debat sobre el candidat del Pirineu al 12M

La federació d’ERC al Pirineu debat encara la seua proposta de candidats per formar part de la llista dels republicans de cara a les eleccions del 12M per Lleida. El primer nom escollit seria el número 2 de la candidatura, entre Marta Vialta (que va d’u) i Montse Bergés (tres).

Els principals noms estudiats són Marian Lamolla, presidenta d’ERC al Pirineu; Roser Bombardó, directora de Polítiques de Muntanya; i Miquel Abrantes, gerent de la regió sanitària del Pirineu. Van ser escollits, respectivament, com a primers candidats de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Jussà, juntament amb Josep Vidal, pel Sobirà; Rosa Noray, per l’Alta Ribagorça; i Ruth Barella, per Aran.

Si es manté una llista paritària en cremallera ERC haurà d’escollir entre Abrantes i Vidal. ERC decidirà el proper dimarts dia 2.