L'Oficina Antifrau admet a tràmit la denúncia d'ERC contra l'edil Blanco

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha admès a tràmit la denúncia que va presentar el grup municipal d’Esquerra per una presumpta actuació de corrupció del regidor de Festes, Xavier Blanco. En concret, els republicans van posar en coneixement d’aquest organisme la participació en l’espectacle La Factoria dels Reixos 2024, organitzat per la Paeria, d’almenys deu ballarins de l’escola Dancescape SL, de la qual l’edil Blanco és l’administrador i docent.

També van denunciar presumptes irregularitats en la contractació dels setze ballarins que hi van participar en total, ja que no consta que firmessin un contracte laboral o mercantil amb el consistori, sinó que van rebre només un rebut per la seua col·laboració. ERC va sol·licitar a Antifrau que iniciés actuacions prèvies de veracitat sobre els fets denunciats i, en funció del resultat, porti a terme les actuacions pertinents.La denúncia del grup d’ERC a la Paeria va ser registrada el passat 22 de febrer i l’organisme argumenta que ha acordat admetre la denúncia després d’haver “comprovat que els fets comunicats s’inclouen dins de l’àmbit d’actuació objectiu i subjectiu de l’Oficina Antifrau de Catalunya”.