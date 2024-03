Traslladen una tècnica d'una llar d'infants per suposat maltractament

La Paeria ha traslladat aquest curs de centre una tècnica d’educació infantil (TEI) al considerar que va tenir una conducta negligent amb un nen de dos anys en una llar d’infants. Concretament, l’ha tipificat com a “falta greu” i li imposa la sanció disciplinària consistent “en el trasllat del lloc de treball”. Els fets van ocórrer el 12 de novembre de l’any 2021 a l’Escola Bressol Municipal Ronda-La Mercè durant l’hora del menjador. La família del nen, que té diagnosticat un trastorn alimentari pel qual va haver de ser hospitalitzat, va denunciar, com va avançar SEGRE el juny passat, que la tècnica «va tirar del braç el nen i el va entrar al menjador arrossegant-lo, donant-se cops contra tres papereres, i dient-li “estic farta de tu»” i “va asseure el nen reiteradament a la cadira, l’agafava per les espatlles, malgrat que estava plorant i afirmava: «Aquest nen fa el que li dona la gana i no es pot aguantar.»”

Aquests fets van ser presenciats per altres tècniques i monitores, que van corroborar la denúncia dels pares. De fet, va ser el mateix centre qui va comunicar l’incident als pares del petit i va fer un informe que va remetre a la regidoria d’Educació de la Paeria.Tanmateix, els pares del nen van decidir denunciar el cas davant dels Mossos d’Esquadra el maig de l’any passat “per la falta de resposta i inacció de la Paeria durant aquest any i mig” (vegeu el desglossament). Llavors, l’ajuntament va assegurar que “quan la regidoria d’Educació va conèixer la queixa per part d’una família sobre el suposat tractament indegut rebut pel seu fill en una guarderia municipal, va actuar amb immediatesa per conèixer els fets i garantir el benestar del nen”.

Els pares el van acabar denunciant davant dels Mossos per presumpta “inacció” del consistori

Finalment, l’ajuntament va determinar que la tècnica havia incorregut en una falta greu per “l’incompliment amb negligència o dol dels deures i obligacions derivats de la funció encomanada al funcionari”.

La via penal es va arxivar perquè ho van denunciar fora de termini

■ El cas va arribar al jutjat d’instrucció número 4 de Lleida per la comissió d’un delicte lleu de maltractament d’obra després de la denúncia que van interposar els pares del nen als Mossos d’Esquadra. Tanmateix, el jutge no va arribar a investigar-ho perquè al considerar-ho un delicte lleu i presentar la denúncia un any i mig després dels fets “la infracció penal que va donar lloc a les presents actuacions es troba prescrita”. Per tot això, ho va arxivar. Els pares del menor lamenten que “l’anterior govern municipal ens va fallar i no van actuar amb la diligència davant de la gravetat del cas. El nou equip de govern sí que ens ha donat suport”. Així mateix, també afirmen que “un trasllat de centre no és una sanció efectiva. Si ho va fer amb el nostre fill també pot fer-ho amb un altre”.