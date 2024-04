Detingut per violència de gènere a Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dissabte a la nit un home com a pre· sumpte delicte de violència de gènere. Els fets van passar al carrer Pi i Margall quan un individu presumptament es va discutir amb la seua parella que va acabar agre· dint. La víctima va explicar els fets ocorreguts i els agents van procedir a la detenció de l’home. D’altra banda, la Ur· bana va denunciar un home que va causar un aldarull al carrer Sant Martí. Va ser multat per desobediència i per incivisme.