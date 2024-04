Detenen un home a Lleida per robar 400 euros a punta de navalla

detail.info.publicated Redacció

Un home de 43 anys va ser detingut a Lleida pels presumptes delictes de furt i d'amenaces. Els fets van tenir lloc el passat dia 29 de març, als voltants de les 13:55 hores, quan una patrulla que feia la ronda pels barris de Noguerola i Estació-Ferran, va ser requerida per un ciutadà que els va explicar que feia uns instants s’havia trobat amb un individu que un parell de dies enrere li havia sostret 420 euros. L'autor del robatori, al veure's reconegut, va treure una navalla amenaçant la víctima i es va refugiar en un local proper. Els agents es van adreçar al local indicat per la víctima, on van localitzar, i davant dels fets exposats i comprovats, van procedir a la detenció d'A.F.F., de 43 anys, pels presumptes delictes, de furt i d'amenaces.