Detingut un home per robar en un cotxe a Lleida

Un home de 26 anys ha estat detingut aquesta matinada com a presumpte autor d’un robatori amb força a interior d'un vehicle estacionat al carrer Germanes Mirabal del barri de Balàfia de Lleida.

Els fets han tingut lloc a la 01:30 hores de la matinada, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana que feia rondes a Balàfia ha vist que en un dels vehicles aparcats al carrer Germanes Mirabal hi havia una persona intentant entrar al cotxe. Els agents immediatament s’han dirigit al lloc, moment en què l’autor ha sortit del vehicle i ha intentat fugir, però sense èxit. Els policies l'hi han trobat a sobre la pedra amb què hauria trencat el vidre d'una de les finestres del cotxe.

Com que no s’ha localitzat el propietari del turisme robat, aquest ha estat traslladat, per seguretat i custòdia, al dipòsit municipal. Val a dir que als voltants del lloc dels fets no s’hi ha trobat cap altre vehicle violentat.