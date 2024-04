Lleida registra 268 violacions i abusos el 2023, un 36% més que un any abans

Els cossos policials van registrar l’any passat 268 casos de delictes contra la llibertat sexual a les comarques de Lleida, la qual cosa representa un increment del 36% respecte a l’any 2022, quan n’hi va haver 197, segons el Balanç de Criminalitat del ministeri de l’Interior, en el qual hi ha comptabilitzats els casos de la província i de la capital (vegeu la taula). És a dir, 71 casos més i una mitjana de 5,1 casos per setmana.

D’aquests, 105 van ser violacions per les 77 registrades l’any anterior (36,4% més). Dels 268 casos que hi va haver a la demarcació, la meitat (130) van ser a Lleida ciutat, la qual cosa suposa un increment del 58,5% el 2022. Així mateix, 51 van ser violacions (per les 37 del 2022). Una de les causes que expliquen aquest increment de dades, segons els experts, és que cada vegada hi ha més consciència a l’hora de denunciar.

Pel que fa al total d’infraccions penals, l’any passat n’hi va haver 22.350, la qual cosa suposa 2,5 delictes cada hora. Són un 3,4% més que fa un any, quan van ser 21.620. En aquest sentit, un 41,5% dels casos es van notificar a la ciutat de Lleida, on hi va haver un descens del 5,5% amb un total de 9.283 infraccions penals.Els furts –robatoris a la distracció de mòbils, carteres i petits objectes, principalment– lideren el rànquing i són el 20,9% (un de cada cinc).

Així mateix, val a destacar que hi va haver al dia una mitjana de tres robatoris amb força en domicilis (1.068) i d’un robatori amb violència (395). Els primers van augmentar un 14,1%, mentre que els segons van baixar un 17,5%. Es tracta de dos dels delictes que generen una percepció d’inseguretat més gran. Pel que fa al tràfic de drogues, es van comptabilitzar 135 causes, un 12,5% menys.

En relació amb els delictes de sang, hi va haver tres assassinats, pels set de l’any passat. Dos van ser casos de violència masclista. El primer va tenir lloc el 23 de gener a Balaguer i la víctima va ser una dona de 38 anys. La seua parella va avisar els Mossos que se l’havia trobat morta i va dir que s’havia suïcidat. L’endemà va ser detingut com a presumpte autor del crim.

A l’octubre, la policia catalana va trobar les restes d’una dona enterrades a Torallola. Eren d’una jove de 28 anys que havia desaparegut al maig. Van arrestar un veí de la Pobla. Finalment, el 16 de desembre va morir un veí de Tàrrega de 86 anys en un assalt a casa seua. En aquest cas, els Mossos van detenir quatre homes que han estat empresonats.

Infraccions comeses els anys 2022 i 2023

Les estafes informàtiques, el 96% de la cibercriminalitat

La cibercriminalitat segueix a l’alça amb 4.710 casos, un 15,7 per cent més que el 2022. Del total, gairebé el 96% són estafes informàtiques. En aquest sentit, sobre els fraus a la xarxa, els experts afirmen que són complexos de perseguir i que la xifra encara és més gran perquè no es denuncien tots els casos. L’increment ha estat notable en els últims anys, especialment durant la pandèmia, que va suposar un ús d’internet més gran a causa del confinament, per fer compres però també inversions en criptomonedes. Això ha elevat exponencialment el risc de ser víctima de la ciberdelinqüència, que és una prioritat a combatre per als cossos policials.