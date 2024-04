La Paeria assumeix la gestió del pàrquing de Sant Joan avui

Ahir encara hi havia els cartells amb les tarifes d’aquest any. - S.E.

La Paeria té previst per avui al matí l’acte de reversió del pàrquing subterrani de Sant Joan a la Paeria, que passa a estar gestionat per l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), i que comporta també anul·lar la pujada de preus que va aplicar la concessionària Interparking i tornar a les tarifes del 2023, un 5,6% més barates. Una portaveu municipal va afirmar que l’ajuntament no va poder fer efectiva la reversió ahir, al ser dia festiu, de manera que formalment encara no havia rebut la instal·lació i no va ser possible efectuar el canvi de cartells amb els preus. Per aquesta raó, ahir encara hi havia els rètols amb les tarifes de la concessionària.

Els tres treballadors de l’empresa concessionària passaran a formar part de la plantilla de l’EMAU, que també preveu aplicar millores al pàrquing, com llums de detecció d’ocupació de places, habilitar un espai per aparcar patinets elèctrics i bicicletes, eliminar punts foscos i revisar les dimensions de les places. A més, es podrà pagar l’estacionament al pàrquing de Sant Joan a través de l’aplicació de la zona blava, tot i que ara per ara aquest servei no està operatiu.