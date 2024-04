Més de 4.000 llars lleidatanes, beneficiàries de l'Ingrés Mínim Vital

La nòmina de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) ha arribat al març a 4.185 llars lleidatanes en les quals viuen 14.282 persones, segons l’estadística publicada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Aquestes xifres indiquen que dels beneficiaris d’aquesta prestació a les comarques lleidatanes, 6.690 són menors d’edat. La quantia mitjana de la prestació és de 445,53 euros al mes per llar a la demarcació de Lleida.

En el conjunt de l’Estat, l’IMV ha arribat a 575.317 llars i els beneficiaris són 1.725.571 persones. La quantia mitjana mensual és d’uns 500 euros per llar i, en conjunt, la nòmina ha ascendit a 350 milions d’euros. Al març, hi ha 124.654 prestacions actives més de les que hi havia fa un any, el que suposa un 27,7 més. També hi ha més persones beneficiàries, ja que en aquestes llars conviuen 432.165 beneficiaris més que el març de 2023, amb un augment del 33,4%.

Des de juny de 2020, quan es va posar en marxa en plena pandèmia, l’IMV ha arribat a 793.913 llars i ha beneficiat 2.344.569 persones. El 43,5% del total són nenes, nens i adolescents.