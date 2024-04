Adesma firma demà la compra de l'edifici dels frarets, on preveu un centre de dia

La Fundació Privada Adesma ha tancat finalment la compra de l’edifici del carrer Vila Antònia que fins a l’agost del 2022 va ser la seu a la ciutat de l’orde dels frares franciscans (coneguts com els frarets) i demà té previst firmar l’operació en un acte programat en aquestes mateixes dependències, segons va confirmar ahir el president de l’entitat, Xavier Castán. Tal com va publicar aquest diari, la fundació tenia la intenció d’adquirir aquest immoble per poder ampliar les instal·lacions de la seua residència geriàtrica, denominada Sant Antoni de Pàdua i ubicada just al costat, i oferir així un millor servei. L’església queda fora de l’operació.

Castán no va voler precisar l’import de la compra, però va indicar que ha suposat “un esforç important” per a la fundació Adesma. Així mateix, va detallar que l’objectiu és utilitzar el nou edifici per habilitar un gran centre de dia que comptarà amb unes cinquanta places. Va assenyalar que l’actual geriàtric ja en té un, però amb una menor capacitat, ja que centren el seu servei bàsicament en places de residència (disposa de 89). L’any passat, l’entitat va dur a terme millores a les seues instal·lacions, com la reforma de la segona planta i la renovació d’ascensors i calderes.La decisió de tancar el convent i el santuari dels frarets del carrer Vila Antònia va ser presa l’abril del 2022 en el Capítol Provincial (reunió que es du a terme cada tres anys per prendre mesures). Llavors es va recordar també el trasllat dels quatre frares que quedaven, dos dels quals van anar a Barcelona i a Albacete els altres dos. La decisió va ser motivada per la falta de vocacions i el dia 28 d’agost d’aquell any el santuari de Sant Antoni de Pàdua va celebrar l’última missa, a la qual van assistir més d’un centenar de feligresos, que es van acomiadar dels quatre frares que seguien llavors encara a la ciutat. Les instal·lacions van quedar tancades i Adesma Fundació Privada ha negociat durant aquest temps l’adquisició de les instal·lacions de l’orde, excepte el santuari. Els franciscans es van instal·lar a Lleida l’any 1217, de manera que l’orde ha estat a la capital del Segrià durant un total de vuit segles. D’altra banda, el primer convent i església es va construir a l’actual plaça Ricard Viñes.