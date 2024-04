Albiach, des de Lleida: "Aragonès parla més del referèndum ara que és candidat que no pas com a president"

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha afirmat aquest dimecres des de Lleida que "el senyor Aragonès està més actiu i el sentim parlar més del referèndum com a candidat que en els darrers tres anys com a president del Govern". Albiach ha indicat que ERC ha de decidir si vol obrir un "nou cicle per avançar" o continuar amb el seu "rumb erràtic". En aquest sentit, Albiach ha precisat que els republicans han d'escollir entre "polítiques progressistes i més autogovern o continuar mirant endarrere i apostar per una fórmula que a l'única cosa que ha portat és a no avançar, a comprar l'agenda del PSC i a tenir un govern en una estrica minoria absoluta que ha estat incapaç de fer cap transformació al país".