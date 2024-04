Demanen 5 anys per tocaments i assetjament a una subordinada en una àrea de servei de l'AP-2 de Lleida

La Fiscalia sol·licita una condemna de cinc anys de presó per a un encarregat d’una àrea de servei de l’autopista AP-2 al seu pas per les comarques de Lleida per tocaments i assetjament sexual a una treballadora. Els fets van tenir lloc suposadament durant l’any 2019. Es preveu que el judici se celebri dimecres vinent a l’Audiència de Lleida.

D’aquesta forma, segons l’escrit del Ministeri Públic, l’acusat, que era l’encarregat directe de la víctima i treballaven al restaurant, li hauria fet tocaments en reiterades ocasions malgrat la seua resistència. Els presumptes abusos van tenir lloc durant diversos mesos en els quals l’acusat també hauria fet algunes proposicions sexuals a la dona. La víctima va denunciar els fets quan el van canviar de torn per no coincidir amb aquest encarregat. Per tot això, la Fiscalia sol·licita tres anys de presó per un delicte continuat d’abús sexual i dos anys més d’empresonament per un delicte d’assetjament sexual, a més de deu anys de llibertat vigilada.

Per una altra banda, està previst que l’Audiència de Lleida jutgi avui el propietari d’un bar de la capital acusat de fer tocaments a una nena de cinc anys que és filla d’un client. La Fiscalia sol·licita una pena de sis anys de presó. Els fets haurien tingut lloc durant l’any 2021 quan l’acusat, de cinquanta-vuit anys, aprofitava que la menor anava al bar amb el seu familiar per fer-li petons a la boca, abalançar-se sobre ella i fer-li tocaments, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic.