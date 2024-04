La Paeria de Lleida triplicarà les inspeccions físiques dels nous negocis i en farà 115 només aquest any

L’ajuntament de Lleida triplicarà les inspeccions presencials dels nous negocis, la qual cosa li permetrà poder revisar 'in situ' el 32% de les llicències d’obertura que es presenten cada any. En els últims exercicis aquesta xifra rondava entre el 5% i el 15% però, després del reforç de la seua àrea de llicències, el consistori preveu que només aquest any pugui fer 115 inspeccions. Així ho han anunciat avui la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, i el cap de secció de l’àrea de llicències, Ramon Sumalla, que han detallat que per a aquest 2024 preveuen rebre al voltant de 360 comunicacions de llicències d’obertura. A més a més d’analitzar a nivell administratiu totes aquestes sol·licituds, en 174 faran una verificació documental a tots els nivells, mentre que en unes altres 115 faran aquestes inspeccions presencials per comprovar que s’ajusten a la normativa. Un augment en el control que s’ha fet possible després de reforçar l’àrea de llicències de l’ajuntament, a la qual s’han incorporat dos nous enginyers, altres tants administratius i a la que preveuen sumar un arquitecte i un tècnic administratiu més.

A més de reforçar les inspeccions de les noves llicències d'apertura, la Paeria també reduirà els temps d’aquestes visites. "Fins ara, així com en la majoria de municipis, les inspeccions a la ciutat se solien fer un any després que un negoci obrís, però després d’aquest pla de millora de l’àrea de llicències, es duran a terme un mes després de la seua implantació", ha assegurat Sumalla. Respecte a les incidències o faltes que es detecten, ha detallat que només en un 1% de les inspeccions es troben deficiències greus, com per exemple no tenir senyalització contra incendis.

Paral·lelament, la Paeria preveu dur a terme una revisió de les activitats ja existents al Centre Històric, ja que és el barri amb els edificis més antics i per ser una zona "que requereixen una atenció especial pel volum i tipus de negocis que hi ha", ha dit Iglesias, que ha admès que en aquest barri hi ha "un cert desordre" en aquest aspecte. La previsió de l’ajuntament és poder fer enguany entre 110 i 115 inspeccions d’aquest tipus a tota la ciutat.