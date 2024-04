Restriccions de trànsit fins divendres a l'accés a Lleida des d'Alcarràs

El punt on es duran a terme els treballs.Google Maps / via Paeria

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'ajuntament de Lleida ha anunciat noves tasques d’arranjament de la carretera N-II, a l’altura del pont sobre el bypass de l’AVE, que comportaran afectació al trànsit entre aquest dijous i divendres en aquest accés a la ciutat des d'Alcarràs.

Aquest dijous està previst tallar un carril d’entrada a la ciutat just abans de la rotonda que hi ha en aquest punt, per tal d’arranjar la junta de dilatació del pont sobre les vies de l’AVE. L’actuació s’iniciarà a primera hora del matí i s’allargarà fins a la seva finalització. En tot moment es mantindrà obert un carril per al pas dels vehicles.

D’altra banda, divendres està previst completar les tasques de millora de la pavimentació de la rotonda que hi ha en aquest punt de l’N-II, sobre la via. El passat 22 de març ja es van asfaltar dos dels quatre carrils d’aquesta rotonda, però la pluja va impedir acabar l’actuació el dia 25, segons ha explicat el consistori. Així, el pas quedarà restringit a la meitat de la rotonda (passarà de quatre a dos carrils) mentre es desenvolupen els treballs, de manera que els vehicles que circulen en tots dos sentits ho faran per la mateixa meitat de la rotonda. A més, caldrà interrompre el trànsit quan hagin de creuar la rotonda vehicles pesants.