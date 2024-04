Aquestes són les incidències que més es detecten en les inspeccions en botigues i negocis de Lleida

L’ajuntament triplicarà les inspeccions presencials dels nous negocis, la qual cosa li permetrà revisar in situ el 32% de les aproximadament 360 llicències d’obertura que preveuen rebre aquest any. Així ho van assegurar ahir la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, i el responsable de l’àrea de llicències, Ramon Sumalla, que van destacar que l’increment de les inspeccions ha estat possible gràcies a l’aprovació al ple del febrer d’un pla d’inspecció i control d’activitats que ha permès augmentar el personal d’aquesta àrea, ja que fins ara només podien revisar presencialment “entre el 5% i el 15%” de les sol·licituds que rebien.

Aquestes inspeccions afecten qualsevol activitat econòmica que obri un local a la ciutat, sigui un despatx, un taller o una empresa.

En aquest sentit, Iglesias va remarcar que actualment el 90% dels negocis que volen obrir ho fan mitjançant una comunicació prèvia. No obstant, la llei obliga els ajuntaments a fer controls posteriors de la seua activitat per comprovar que s’ajustin a la normativa vigent, motiu pel qual el govern municipal va aprovar aquest pla especial de reforç en el control de llicències.

Per la seua part, Sumalla va detallar que de les 360 sol·licituds que estimen rebre al llarg d’aquest any, a més d’analitzar a nivell administratiu totes aquestes sol·licituds, en 174 faran una verificació documental a tots els nivells, mentre que en 115 més faran les inspeccions presencials. Iglesias va destacar que aquest augment de les inspeccions “ajudarà a posar ordre en aquesta àrea i l’augment del control evitarà problemes futurs de l’activitat o amb el seu entorn, així com prevenir possibles queixes veïnals”.

A més de reforçar les inspeccions de les noves obertures de negocis, la Paeria també reduirà els temps de les visites. “Fins ara, així com en la majoria de municipis, les inspeccions a la ciutat es feien un any després que un negoci obrís, però després d’aquest pla de millora de l’àrea de llicències aquestes es portaran a terme un mes després de la seua implantació”, va assegurar Sumalla.

Respecte a les incidències que es detecten en aquestes visites, les més freqüents són infraccions relacionades amb l’accessibilitat, sistemes d’extracció de fums o aïllaments acústics. Els incompliments greus, com no tenir senyalització contra incendis, amb prou feines suposen l’1 per cent del total de les inspeccions.