Consulta el cens electoral de Lleida per a les eleccions del 12 de maig

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ja es pot consultar el cens electoral de Lleida per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper 12 de maig de 2024, així com el col·legi electoral on es podrà exercir el vot.

Si vols conèixer el cens electoral de Lleida o confirmar quin és el teu col·legi electoral de la ciutat de Lleida, només caldrà que entris en aquest enllaç i després d'introduir el número de DNI i la data de naixement podràs saber quin és el teu col·legi electoral, l'adreça i la secció i la taula a la què hauràs de dirigir-te el dia de les eleccions.

Per a més informació sobre el Cens Electoral a la ciutat de Lleida, us podeu dirigir a l'Oficina del Cens Electoral (OCE), al carrer Bonaire 47 o a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC), a la Rambla Ferran 32. També es pot consultar de forma telefònica, a través del telèfon gratuït 901.101.900.