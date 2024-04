Una monitora de menjador va alertar del suposat abús a una nena de sis anys

Una monitora del menjador d’un col·legi va destapar els suposats abusos a una nena de sis anys per part de l’amo d’un bar de la Mariola el 2021 que ahir va ser jutjat a l’Audiència de Lleida. “Va fer uns comentaris sexuals que no eren normals per a una nena de la seua edat sobre el que feia amb X (nom de l’acusat). A més, el seu germà va dir que ni ell ni el seu pare no havien sigut i que havia passat al bar”. Davant d’això, la dona, que ahir va declarar com a testimoni, va alertar els docents, que es van posar en contacte amb la mare –que estava separada del pare de la seua filla– que va interposar la denúncia davant dels Mossos. En canvi, l’acusat va negar els fets: “Mai, mai no li vaig fer tocaments.”

La Fiscalia va fer una petició de sis anys de presó mentre que la lletrada de la mare, que exerceix l’acusació particular, eleva la petició fins als 15 anys per un delicte continuat d’abús sexual a menors de 16 anys. La dona va afirmar que “parlava de follar. Una nena tan petita no et pot donar una explicació tan exacta”. Va afegir que “al preguntar-li què és el que li va fer, em va dir que “es va posar a sobre d’ella i li va posar els seus genitals a sobre dels seus i li feia mal”. En canvi, el progenitor, amb qui la petita anava al bar, va afirmar que no va veure res i que “pot tractar-se d’una revenja de la meua exdona perquè em vol aïllar”. Per la seua part, els psicòlegs del departament de Justícia van assegurar que la menor, malgrat la dificultat del relat per la seua curta edat, “va mostrar indicadors que alguna cosa havia succeït i que, tant ella com el seu germà, ho focalitzaven en l’acusat”. En aquest sentit, van afirmar que “sol passar que un nen sigui víctima d’abusos i no en sigui conscient”.

