Segon robatori en hores en una casa de l’Horta de Lleida amb els propietaris dins

Nou robatori en una casa de l’Horta de Lleida amb els amos dins, el segon en tot just unes hores. En aquesta ocasió a la partida Cunillàs. Es va produir durant la nit de diumenge a dilluns quan els amos dormien i no ho van descobrir fins que es van despertar. Les víctimes, un home i la seua mare octogenària, van descobrir al baixar a la primera planta que tenien una porta oberta i unes altres dos estaven forçades (el pany i el vidre). Van comprovar que els lladres s’havien emportat diners, joies i també diversos objectes. No és l’únic robatori que s’ha produït aquests últims dies a l’Horta, la majoria dels quals a la zona nord-oest de la capital del Segrià, i un va ser l’assalt violent que hi va haver dilluns a la nit en una casa de la partida de Montcada, com va avançar SEGRE ahir.

Un home va resultar ferit pels lladres que van assaltar casa seua. Va ocórrer cap a les 23.30 hores quan el propietari de l’immoble, que estava dormint, es va despertar al sentir un soroll i, al sortir al passadís, es va trobar amb els dos lladres que, al veure’s sorpresos, van llançar una botella contra l’home, que van ferir, per poder fugir. Al ser descoberts van fugir sense botí. La casa disposa de càmeres de seguretat i en l’enregistrament es pot veure com dos individus, que van encaputxats, tapen una de les càmeres de seguretat. Així mateix, el cap de setmana passat també es va registrar un altre cas a la partida Marimunt i els lladres van aprofitar que els residents no es trobaven al domicili.

Així mateix, ahir a la matinada hi va haver un intent en una casa de la partida de Balàfia, segons van informar fonts solvents a aquest diari. Cal recordar que una setmana abans, el diumenge 24 de març, cinc lladres van ferir un matrimoni i el seu fill en una casa de la partida Boixadors, com va avançar SEGRE. Els lladres es van emportar joies i 15.000 euros. En aquest cas, es van deixar un mòbil que es presumeix com a clau per a la resolució del cas. Els investigadors contemplen la possibilitat que hagin estat obra de diferents grups. Paral·lelament, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana fan des de fa setmanes vigilàncies conjuntes a l’Horta.