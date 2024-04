Adesma ja és propietària de l'edifici que van deixar buit els franciscans

La Fundació Privada Adesma va firmar ahir la compra de l’edifici del carrer Vila Antònia que fins a l’agost del 2022 va ser la seu a la ciutat de l’orde dels frares franciscans (coneguts com els frarets). El seu objectiu és destinar aquestes dependències a ampliar els serveis de la residència geriàtrica que gestiona, ubicada just al costat i denominada Sant Antoni de Pàdua, amb la instal·lació d’un centre de dia d’unes 50 places, com va avançar aquest diari i va reafirmar ahir Xavier Castán, president de la fundació. Va preferir no posar data a la remodelació de les dependències per adequar el nou centre de dia, però va remarcar que serà tan aviat com sigui possible.

Després de la firma de l’operació, de la qual no va transcendir l’import, el director general de l’orde dels Franciscans de la Immaculada Concepció, Eduardo Jiménez, va destacar la tasca social d’Adesma a la ciutat i va subratllar que l’acord firmat amb l’entitat “és la continuïtat natural de la nostra presència aquí”. Jorge Plaza, ecònom de la província franciscana de la Immaculada Concepció, també va considerar “una bona notícia per a la societat de Lleida que un dels nostres edificis que queda buit tingui un bon ús com serà aquest”.L’església queda fora d’aquesta operació. La decisió de tancar el convent i el santuari es va prendre el 2022 i els quatre frares que quedaven van ser traslladats a Barcelona i a Albacete. El 28 d’agost d’aquell any el santuari de Sant Antoni de Pàdua va celebrar l’última missa, a la qual van assistir més d’un centenar de feligresos. També va reobrir ocasionalment el 13 de juny del 2023, deu mesos després de la clausura, per celebrar amb una eucaristia la festivitat del sant i aleshores també es va omplir fins als límits.