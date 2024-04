França, Irlanda, Suècia, Noruega i Finlàndia busquen metges a Lleida

El Col·legi de Metges de Lleida ha rebut des de principis d’any sol·licituds d’ús d’hospitals i centres sanitaris de França, Irlanda, Suècia, Noruega i Finlàndia que necessiten incorporar desenes de facultatius de múltiples especialitats.

Al web de l’ens col·legial es pot trobar una oferta de treball conjunta procedent de França, que requereix dos internistes, dos rehabilitadors, dos oftalmòlegs, una desena de metges de família i tres geriatres.

Altres d’Irlanda necessiten incorporar, sense necessitar el número, pediatres i neonatòlegs, psiquiatres, endocrinòlegs, radiòlegs, reumatòlegs, ginecòlegs, cardiòlegs i microbiòlegs, a més d’internistes i metges de família. A més, Suècia busca especialistes en obstetrícia i ginecologia; Noruega requereix un gerontòleg, un radiòleg i oncòlegs; i Finlàndia, un pediatre.

El president del col·legi, Ramon Mur, va indicar que cada vegada és més habitual rebre ofertes d’ocupació de l’estranger per a metges i va augurar que aquesta tendència es mantindrà en els propers anys. Fa dos anys, un total de vint-i-sis metges de Lleida van sol·licitar el certificat d’idoneïtat professional per poder exercir a l’estranger.

De fet, la falta de facultatius és general i Lleida també ha de buscar especialistes fora de l’Estat per la dificultat per cobrir certes vacants. Així, com va publicar aquest diari, el 10,6% dels 922 facultatius que treballen als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria i als Centres d’Atenció Primària (CAP) són estrangers.

Inauguració de la nova seu el dia 25

La inauguració de la nova seu del Col·legi de Metges de Lleida, ubicada al número 41 del carrer Rovira Roure, es preveu per al proper dia 25, com a colofó de la commemoració del 125 aniversari de l’ens col·legial.

Al seu web indica que, fins a la inauguració, s’atendrà els col·legiats al seminari número 2 de la facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. A més de les dependències administratives, la nova seu compta també amb un edifici amb 36 apartaments, impulsada amb la implicació econòmica de Mutual Mèdica, destinats als Metges Interns Residents (MIR) que ho sol·licitin, així com a facultatius que venen de fora i exerceixen a Lleida o que treballen a mitja jornada al Pirineu, per exemple. A dos mesos de l’estrena, el col·legi ja havia rebut múltiples consultes i peticions per ocupar aquests allotjaments.

Un dels principals objectius d’aquest equipament és fer Lleida més atractiva per atreure metges especialistes i residents. Precisament, el ministeri de Sanitat obre avui el procés d’elecció de places MIR per als titulats que van superar l’examen. Així mateix, l’adjudicació electrònica es preveu per al dia 8.