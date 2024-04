La Guàrdia Urbana reforça la vigilància a l’Horta i la patrullarà 24 hores els 7 dies de la setmana

La Guàrdia Urbana de Lleida augmentarà la vigilància a l’Horta i la patrullarà les 24 hores els set dies de la setmana. Un reforç de la seguretat que arriba després de l’onada de robatoris d’aquests últims dies, que ha avançat SEGRE, i que els veïns de la partida de Marimunt acordessin ahir fer patrulles de sometents aquest cap de setmana, motiu pel qual la tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, ha anunciat aquest migdia que duran a terme un pla de xoc a partir de la propera setmana atesa "la situació d’alarma social" en l’Horta. D’aquesta manera, a més d’augmentar els efectius i el patrullatge de la Policia Local (fins ara hi havia una unitat amb sis agents i dos comandaments que patrullava els dies laborables al matí i a la tarda) mitjançant una reorganització interna, incrementaran els controls conjunts amb els Mossos d’Esquadra, faran més reunions informatives amb els veïns i utilitzaran drons per inspeccionar determinades partides.

D’altra banda, la Paeria ha sol·licitat a la Generalitat que dugui a terme un pla estratègic per incrementar la vigilància. Sobre això, Morón ha recordat que l’Horta "és competència dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana no pot assumir sola aquesta tasca". Ha apuntat que de moment no han rebut resposta, però que l’alcalde, Fèlix Larrosa, l’hi tornarà a demanar avui mateix per carta oficial al conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.

Respecte a les patrulles de sometents de la partida de Marimunt, tant Morón com la Guàrdia Urbana han desaconsellat aquesta pràctica perquè els últims robatoris han estat més violents i posen en risc la vida dels veïns, ja que no saben contra qui s’estan enfrontant." Quant al perfil dels lladres, la tinenta d’alcalde ha apuntat que és molt variat. "Parlem des del típic lladre reincident fins bandes organitzades que venen expressament a la ciutat per a aquest fi", ha conclòs Morón.