Onze detingudes a Lleida per simular ser víctimes de violència masclista i així poder obtenir papers

Denunciar ser víctima d'una agressió de parella per poder legalitzar la seua situació. Els Mossos van arrestar ahir a Lleida onze dones migrants acusades d'aquesta pràctica en què pagaven a drogoaddictes per simular agressions masclistes que els permetien regularitzar la seua situació al país. Hi va haver una macrobatuda al Barri Antic.