La Paeria de Lleida rep 8,6 milions d'euros per renovar un total de 14.545 fanals amb tecnologia LED

L’ajuntament ha rebut un préstec de 8,6 milions d’euros del ministeri de Transició Ecològica per renovar 14.545 punts de llum de vapor de sodi a LED, la qual cosa suposarà que tot l’enllumenat públic compti amb aquesta tecnologia, que proporciona una il·luminació més eficient i menys consum. Així ho va anunciar ahir la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, que va detallar que aquest crèdit permetrà renovar el 45% dels 25.700 punts de llum que hi ha a la ciutat.

La resta ja compten amb LED des del 2014. Aquesta renovació afectarà els barris perifèrics, Sucs i Raimat, ja que fa una dècada es va actuar en els més cèntrics. Va afegir que aquest préstec té un interès al 0% i suposarà un estalvi anual de 860.000 euros, per la qual cosa “el que no gastem de llum servirà per pagar el préstec, així que tornar-lo no suposarà una despesa extra per a l’ajuntament”.

El cap de servei de l’àrea d’instal·lacions, equipaments públics i energia de la Paeria, Cristian Riera, i l’enginyer d’aquesta àrea Víctor Lacasa van detallar que el projecte presentat per Lleida ha quedat tercer en la convocatòria del ministeri, només al darrere de Saragossa i Salamanca. “Una vegada la resolució de la convocatòria sigui ferma, tindrem 12 mesos per licitar el projecte i un any més per instal·lar els nous punts de llum”, van assenyalar.

Van precisar que gràcies a la renovació que es va fer de bona part de l’enllumenat públic el 2014 l’ajuntament s’ha estalviat fins ara un 70% en la factura de l’electricitat, uns 14 milions d’euros, i que amb aquesta nova ajuda estimen que l’estalvi energètic serà del 64%.

A més de renovar l’enllumenat, Iglesias va dir que incorporaran tecnologia als fanals. En 3.000 punts de llum es podrà programar la potència lluminosa en funció de les hores i del trànsit de persones i vehicles. D’altra banda, hi haurà 200 sensors que també tindran aquestes característiques i podran captar el soroll, la temperatura i la qualitat de l’aire.

Finalment, hi haurà 550 fanals que podran modificar el color de la llum i 25 més tindran panells solars. La tinenta d’alcalde va destacar que, amb aquest crèdit, “Lleida serà la primera gran ciutat catalana, i diríem que també la primera capital de província de l’Estat, que tindrà tot l’enllumenat públic amb LED”. Iglesias va afegir que ja redacten el plec de condicions del nou contracte de la llum, que acaba a finals del 2025, i va avançar que un dels principals encàrrecs serà acabar amb els punts foscos de la ciutat.