Treballadors de la presó de Lleida es concentren a les portes del centre

Treballadors del Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida, s'han concentrat a primera hora del matí d'aquest divendres a les portes de les instal·lacions. L'acció s'emmarca en el cicle de protestes que van començar arran de la mort d'una cuinera a mans d'un intern a la presó de Mas d'Enric el 13 de març. Els treballadors s'han concentrat a l'accés al centre penitenciari però no l'han bloquejant. De fet, la protesta ha finalitzat una vegada s'ha fet el canvi de torn de primera hora del matí. Segons fonts sindicals, tot i que l'objectiu era bloquejar els accessos la presència policial dels Mossos d'Esquadra ho ha impedit i després de negociar amb els agents s'ha decidit permetre la sortida i entrada de treballadors. Segons les mateixes fonts, hi ha malestar entre els treballadors perquè consideren que les negociacions amb l'administració "no avancen".